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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:41

Royal Mail сократит до 10 тысяч сотрудников

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Почтовая служба Великобритании Royal Mail Group Ltd получила операционный убыток в первом финансовом полугодии и объявила о планах уволить до 10 тысяч сотрудников к следующему августу.

Компания зафиксировала скорректированный операционный убыток в апреле-сентябре в размере 219 млн фунтов стерлингов ($246,85 млн) против прибыли в размере 235 млн фунтов за аналогичный период годом ранее.

Показатель включает в себя прямой убыток в размере 70 млн фунтов из-за трехдневной забастовки сотрудников, говорится в пресс-релизе компании.

Выручка Royal Mail сократилась на 10,5% в годовом выражении и составила 3,65 млрд фунтов.

Выручка подразделения по доставке посылок упала на 14,4%, до 1,98 млрд фунтов, на фоне снижения объема доставки посылок внутри страны на 16% и сокращения объема международных доставок на 6%. Доходы от пересылки писем снизились на 5,3%, до 1,67 млрд фунтов.

Руководство сообщило о планах сократить штат сотрудников на 5 тысяч человек к марту 2023 года и на 10 тысяч человек - к концу следующего августа.

В текущем фингоду почтовая служба ожидает получить скорректированный операционный убыток около 350 млн фунтов. Убыток может вырасти до 450 млн фунтов, если клиенты начнут отказываться от услуг компании ввиду перебоев в её работе из-за забастовок.

Акции International Distribution Services PLC (с октября так называется материнская структура Royal Mail) рухнули на 13,1% на торгах в пятницу. Капитализация компании сократилась более чем в два раза с начала 2022 года (-64%), до 1,99 млрд фунтов.

Великобритания Royal Mail International Distribution Services
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