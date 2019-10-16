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Британские почтальоны решили объявить забастовку к Рождеству

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Британская почтовая служба Royal Mail проведет забастовку, добиваясь улучшения условий труда. Акция может затронуть Черную пятницу, распродажи конца ноября и Рождество, сообщает BBC News.

За забастовку проголосовали больше 97% членов профсоюза почтовых работников Communication Workers Union (CWU), который объединяет около 110 000 человек. Явка составила 76%. Сроки и условия проведения забастовки еще не определены.

Профсоюз предложил забастовку в связи с тем, что руководство компании не выполнила всех прошлогодних обещаний повысить зарплату, сократить рабочую неделю с 39 до 35 часов к 2022 году и изменить условия выхода на пенсию. Этими обещаниями топ-менеджмент добился отмены предыдущей забастовки. Однако недавно профсоюз объявил компанию в нарушении договоренностей и связал это с назначением нового гендиректора - Рико Бэка.

Генеральный секретарь CWU' Дейв Уорд призвал руководство Royal Mail к серьезным переговорам с профсоюзом.

Компания в официальном заявлении выразила "глубокое разочарование" решением о забастовке и заявила, что начнет переговоры. Она напомнила, что за текущий год дважды повышала зарплаты сотрудникам и сократила рабочую неделю на час.

Всего в Royal Mail работает около 130 тысяч человек, это один из крупнейших работодателей королевства. В последние годы основная часть бизнеса компании приходится на доставку посылок.

Парламент Великобритании учредил почтовую службу в приближенном к современному пониманию около 360 лет назад, однако Royal Mail прослеживает свою историю с 1516 года.Компания была приватизирована в октябре 2013 года. Государство заработало от этой приватизации, крупнейшей с 1990-х годов, 1,98 млрд фунтов стерлингов.

Великобритания Royal Mail

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