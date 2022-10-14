ВВП Сингапура в III квартале вырос на 4,4%, выше прогноза

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Экономика Сингапура в III квартале 2022 года увеличилась на 4,4% по сравнению с тем же периодом годом ранее, сообщило местное Министерство торговли и промышленности страны.

В предыдущем квартале рост ВВП составил 4,5%.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали роста на 3,4%.

В промышленном секторе подъем в прошлом квартале составил 1,5%, значительно замедлившись по сравнению с 5,7% в апреле-июне на фоне спада производства электроники и химической продукции. Строительный сектор ускорил подъем до 3,9% с 1,5%, сфера услуг - до 6,1% с 4,8% во втором квартале.

К предыдущему кварталу ВВП Сингапура поднялся на 1,5% после снижения на 0,2% кварталом ранее. Таким образом, экономике страны удалось избежать рецессии, которая определяется падением ВВП по итогам двух кварталов подряд.

Правительство страны прогнозирует в 2022 году увеличение экономики в диапазоне 3-4% против ранее ожидавшихся 3-5% из-за усиления инфляции, высоких процентных ставок и ослабления внешнего спроса.