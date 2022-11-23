Рост ВВП Сингапура в III квартале пересмотрен до 4,1% с 4,4%

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Экономика Сингапура в третьем квартале увеличилась на 4,1% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Об этом свидетельствуют пересмотренные данные министерства торговли и промышленности страны.

Предварительно было объявлено о повышении на 4,4%. Аналитики в среднем ожидали пересмотра до 4,3%, сообщает Trading Economics.

Темпы роста ВВП замедлились по сравнению с 4,5% во втором квартале.

В промышленном секторе подъем в июле-сентябре составил 0,8%, значительно замедлившись по сравнению с 5,6% в предыдущие три месяца на фоне спада производства электроники, а также химической и биохимической продукции.

Между тем строительный сектор ускорил подъем до 7,8% по сравнению с 4,8% во втором квартале, сфера услуг – до 5,8% с 5% благодаря улучшению ситуации в оптовой торговле.

ВВП Сингапура в третьем квартале относительно предыдущих трех месяцев поднялся на 1,1%, а не на 1,5%, как сообщалось ранее. В апреле-июне данный показатель снизился на 0,1%.

Правительство страны прогнозирует увеличение экономики в 2022 году примерно на 3,5% (прежде ожидалось 3-4%). В следующем году предполагается замедление темпов подъема ВВП до 0,5-2,3%.