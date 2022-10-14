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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:41

Новак ждет, что добыча нефти в РФ в ноябре сохранится на уровне 9,9 млн б/с

В декабре будет зависеть от действия санкций

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Добыча нефти в РФ в ноябре сохранится на уровне 9,9 млн б/с, динамика в следующий месяц будет зависеть от действия европейских санкций, вступающих в силу 5 декабря, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах "Российской энергетической недели" (РЭН-2022).

"Сейчас добыча 9,9 млн б/с. В ноябре также будет 9,9 млн б/с. Декабрь - мы будем смотреть, как наши компании будут адаптироваться к европейскому эмбарго, поэтому там возможны какие-то корректировки, зависит от сбыта", - сказал Новак.

Ранее он сообщал, что добыча нефти в России стабилизировалась, находится на уровне 9,9 млн б/с.

Александр Новак
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