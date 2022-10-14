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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:42

МВФ не ждет отмены политики COVID Zero в Китае до II полугодия 2023 года

МВФ не ждет отмены политики COVID Zero в Китае до II полугодия 2023 года
Фото: AP/ТАСС

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Международный валютный фонд не ждет отмены жесткой политики Пекина по борьбе с коронавирусом, получившей название COVID Zero, до второго полугодия следующего года, сообщил в интервью агентству Bloomberg официальный представитель организации в КНР Стивен Барнетт.

Политика COVID Zero, подразумевающая массовое тестирование населения на коронавирус, введение жестких карантинных ограничений не только для заразившихся, но и для контактировавших с ними, а также локдауны в целых городах, негативно влияет на экономику страны, в результате чего рост ее ВВП, по оценкам МВФ, в этом году замедлится до 3,2% с 8,1% в 2021 году.

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По словам Барнетта, политика нулевой терпимости к коронавирусу хорошо работала в 2020 и 2021 году, однако стала тяжелым бременем для страны в этом году, поскольку новые штаммы коронавируса более заразны, в результате чего Пекину пришлось вводить локдауны в ключевых для экономики городах, включая Шанхай.

В то же время Пекин сохраняет возможности для введения дополнительных экономических стимулов, несмотря на то, что ЦБ страны уже снизил ставки, а правительство приняло ряд мер для роста инвестиций в инфраструктуру, отметил Барнетт.

Народный банк Китая (НБК) снизил ключевые ставки в августе: базовая процентная ставка по кредитам (LPR) сроком на один год была уменьшена на 5 б.п., до 3,65% годовых, по пятилетним кредитам - на 15 б.п., до 4,3% годовых.

Согласно Барнетту, китайским властям необходимо сфокусироваться на усилении мер по поддержке потребления, а не на увеличении инвестиций в экономику. Это может привести к более устойчивому росту внутреннего спроса.

"Есть реальный потенциал для изменения состава налогово-бюджетной политики, для того чтобы перейти от поддержки инвестиций к поддержке потребления. Это на самом деле дало бы больший импульс спросу", - сказал Барнетт.

МВФ Китай коронавирус
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