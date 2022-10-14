Нефтепроводы в порты Приморск, Усть-Луга, Новороссийск будут расширять одновременно

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Расширение мощностей для замещения экспортных поставок нефти в Европу будет вестись одновременно в направлении портов Приморск, Усть-Луга, Новороссийск, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.

"В основном это расшивка магистральных сетей "Транснефти", потому что портовые мощности есть, но туда невозможно подать (нефть - ИФ) в большем объеме, - сказал он. - Источник (финансирования - ИФ) сейчас не скажу, но этим будет заниматься "Транснефть".

Ранее Новак говорил, что планируется расширение экспортных мощностей суммарно где-то на 40 млн т. "Это альтернатива поставкам в Европу (вместо поставок по нефтепроводу "Дружба" - ИФ)", - сказал он.

Комментируя, в какие сроки это возможно сделать, Новак сказал: "Какая-то часть уже сделана, а какая-то потребует инвестиций, которые в течение трех лет будут произведены "Транснефтью". Необходимые инвестиции он оценил примерн6о в 150 млрд рублей.