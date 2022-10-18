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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Минфин 19 октября предложит два выпуска ОФЗ, включая новый флоатер

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Российский Минфин после почти месячного перерыва вернется на первичный рынок облигаций федерального займа. 19 октября 2022 года рынку будут предложены два выпуска ОФЗ по 25 млрд рублей каждый, включая новый флоатер.

Как сообщает сайт министерства, первым состоится аукцион по размещению нового выпуска ОФЗ-ПК 29021 с погашением 27 ноября 2030 года на сумму 25 млрд рублей. На второй аукцион выставлены ОФЗ-ПД серии 26239 с погашением 23 июля 2031 года также на сумму 25 млрд рублей.

Эксперты "Интерфакс-ЦЭА" отмечают, что размещений нового рублевого госдолга на первичных аукционах не было четыре недели подряд. В частности, 12 и 5 октября, а также 28 сентября Минфин не проводил аукционы по размещению ОФЗ в связи с повышенной волатильностью на финансовом рынке и в целях содействия стабилизации рыночной ситуации.

21 сентября министерство признало несостоявшимися аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26237 на сумму 20 млрд рублей и ОФЗ-ПД серии 26240 на сумму 10 млрд рублей в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.

Минфин ОФЗ
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