Euroclear получил средства для выплаты августовского купона по евробондам "Газпром-2030"

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Euroclear 11 октября получил средства для выплаты купона по долларовым еврооблигациям "Газпрома" с погашением в 2030 году, говорится в сообщении Euroclear для нижестоящих депозитариев.

Дата выплаты купона по этому выпуску - 25 августа, однако в срок платеж не дошел. В конце сентября Euroclear отмечал, что находится в тесном контакте с Citibank, который на тот момент являлся основным платежным агентом по выпуску, по поводу выплаты купона. Средства были получены только 11 октября, депозитарий приступил к их распределению среди инвесторов, говорится в сообщении.

12 октября компания-эмитент евробондов "Газпрома", Gaz Finance Plc, сообщила, что Citibank сложил полномочия по обслуживанию 10 выпусков еврооблигаций компании, включая и выпуск с погашением в 2030 году.

Сейчас платежи по евробондам, которые российские компании, даже не попавшие в санкционные списки, направляют по стандартным каналам выплат - через основного платежного агента, доходят только до иностранных держателей. Это происходит из-за того, что большинство российских держателей еврооблигаций используют в качестве нижестоящего депозитария НРД, которому Euroclear должен перечислять денежные средства от эмитентов как нижестоящему депозитарию. Однако Euroclear из-за санкций прекратил такие перечисления. Чтобы решить эту проблему, российские заемщики начали осуществлять прямые платежи в рублях в НРД, а также предлагать инвесторам заменить еврооблигации на локальные долговые бумаги.

"Газпром" с сентября проводит замещение еврооблигаций, права на которые учитываются российскими депозитариями, на облигации, выпущенные по российскому праву.