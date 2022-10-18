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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

"Восточная верфь" подала заявление о собственном банкротстве

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Судостроительное АО "Восточная верфь" (Владивосток), выполняющее крупный контракт на строительство судов-краболовов в рамках программы инвестквот, подало в Арбитражный суд Приморского края заявление о собственном банкротстве.

Как следует из картотеки арбитражных дел, заявление подано 13 октября. Суд еще не принял решение о принятии иска к производству либо отказе.

В компании пока не комментируют ситуацию.

С января 2020 года "Восточная верфь" является резидентом Свободного порта Владивосток. Выручка АО в 2021 году - почти 2,9 млрд рублей, чистая прибыль - 751 тысяча рублей.

В настоящее время верфь отрабатывает контракт на строительство 6 судов для добычи крабов и их переработки. Для развития этого направления компания стала собственником учрежденного в июне 2020 года ООО "Восточная верфь - гражданское судостроение" (Владивосток).

По данным списка аффилированных лиц АО "Восточная верфь" за второе полугодие 2021 года, 29% акций принадлежало бывшему гендиректору компании Геннадию Лазареву, 5,75% - члену совета директоров Андрею Мирошниченко.

Владивосток Восточная верфь Арбитражный суд Приморья
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