Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Суд принял к производству заявление "Восточной верфи" о собственном банкротстве

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Приморского края принял к производству заявление АО "Восточная верфь" (Владивосток) о собственном банкротств и, возбудил производство по делу, говорится в картотеке арбитражных дел.

Судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления назначено на 1 марта.

Суд привлек Минпромторг к участию в деле в качестве заинтересованного лица.

"Восточная верфь", выполняющая крупный контракт на строительство судов-краболовов в рамках программы инвестквот, 13 октября 2022 года уже подавала заявление о собственном банкротстве в Арбитражный суд Приморья. В компании ситуацию не комментируют.

Министр промышленности и торговли Приморья Сергей Калитин говорил, что причиной тяжелого финансового положения "Восточной верфи" стало введение санкций. По данным властей Приморья, собственником компании может стать "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК), которая планирует вложить в активы и основные средства судостроительного завода около 12 млрд рублей, направив их в том числе на приобретение нового плавучего дока, удлинение достроечной набережной и изменение внутренней логистики.

Сейчас "Восточная верфь" работает в штатном режиме, выполняя в основном заказы по гражданским контрактам.

С января 2020 года "Восточная верфь" является резидентом Свободного порта Владивосток. Выручка АО в 2021 году составила почти 2,9 млрд рублей, чистая прибыль - 751 тысяч рублей.

В настоящее время верфь отрабатывает контракт на строительство 6 судов для добычи крабов и их переработки. Для развития этого направления компания стала собственником учрежденного в июне 2020 года ООО "Восточная верфь - гражданское судостроение" (Владивосток).

По данным списка аффилированных лиц АО "Восточная верфь" за второе полугодие 2021 года (последние данные раскрытия), 29% акций компании принадлежало бывшему гендиректору Геннадию Лазареву, 5,75% - члену совета директоров Андрею Мирошниченко.

Минпромторг Арбитражный суд Приморья Приморье Восточная верфь Владивосток Сергей Калитин ОСК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Потанин сообщил о росте оборотного капитала "Норникеля" из-за изменений в логистике

Сбербанк установил банкоматы в Ялте, Севастополе и Симферополе

Цены на нефть замедлили рост до минимума, но завершают неделю в плюсе

Цены на нефть замедлили рост до минимума, но завершают неделю в плюсе

Застройщики и банки в декабре начали отказываться от выдачи ипотеки по сниженным ставкам

Тариф "Платона" с 1 февраля вырастет на 30 коп., до 2,84 руб./км

Тариф "Платона" с 1 февраля вырастет на 30 коп., до 2,84 руб./км

Маск продал акции Tesla на $3,6 млрд перед выходом отчета, не оправдавшего прогнозов

Маск продал акции Tesla на $3,6 млрд перед выходом отчета, не оправдавшего прогнозов

Лагард допустила, что пик инфляции пройден

Nestle сменила руководителя российской "дочки"

Nestle сменила руководителя российской "дочки"

Alphabet уволит 12 тыс. сотрудников, сократив глобальный штат на 6%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });