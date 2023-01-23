Суд принял к производству заявление "Восточной верфи" о собственном банкротстве

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Приморского края принял к производству заявление АО "Восточная верфь" (Владивосток) о собственном банкротств и, возбудил производство по делу, говорится в картотеке арбитражных дел.

Судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления назначено на 1 марта.

Суд привлек Минпромторг к участию в деле в качестве заинтересованного лица.

"Восточная верфь", выполняющая крупный контракт на строительство судов-краболовов в рамках программы инвестквот, 13 октября 2022 года уже подавала заявление о собственном банкротстве в Арбитражный суд Приморья. В компании ситуацию не комментируют.

Министр промышленности и торговли Приморья Сергей Калитин говорил, что причиной тяжелого финансового положения "Восточной верфи" стало введение санкций. По данным властей Приморья, собственником компании может стать "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК), которая планирует вложить в активы и основные средства судостроительного завода около 12 млрд рублей, направив их в том числе на приобретение нового плавучего дока, удлинение достроечной набережной и изменение внутренней логистики.

Сейчас "Восточная верфь" работает в штатном режиме, выполняя в основном заказы по гражданским контрактам.

С января 2020 года "Восточная верфь" является резидентом Свободного порта Владивосток. Выручка АО в 2021 году составила почти 2,9 млрд рублей, чистая прибыль - 751 тысяч рублей.

В настоящее время верфь отрабатывает контракт на строительство 6 судов для добычи крабов и их переработки. Для развития этого направления компания стала собственником учрежденного в июне 2020 года ООО "Восточная верфь - гражданское судостроение" (Владивосток).

По данным списка аффилированных лиц АО "Восточная верфь" за второе полугодие 2021 года (последние данные раскрытия), 29% акций компании принадлежало бывшему гендиректору Геннадию Лазареву, 5,75% - члену совета директоров Андрею Мирошниченко.