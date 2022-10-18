Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,8-1%

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник дальнейшим ростом цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры, индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,8-1% во главе с бумагами финансовых компаний и металлургов.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2033,8 пункта (+1%), индекс РТС - 1036,55 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 3,5%.

Доллар вырос до 61,73 рубля (+0,08 рубля).

Подорожали акции Polymetal (+3,5%), расписки OZON (+2,3%), бумаги "Северстали" (+2,1%), "ММК" (+1,7%), расписки TCS Group (+1,6%), акции "Интер РАО" (+1,2%), "РусГидро" (+1,2%), "Московской биржи" (+1,1%), "Норникеля" (+1,1%), UC Rusal (+1,1%), "Газпрома" (+1%), Сбербанка (+1%), "Газпром нефти" (+1%), "Татнефти" (+1%), ВТБ (+1%), АФК "Система" (+1%), "НОВАТЭКа" (+1%), ПАО "Полюс" (+1%), "Яндекса" (+0,9%), "МТС" (+0,8%), "АЛРОСА" (+0,7%), "Роснефти" (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,5%), "Магнита" (+0,5%).

Накануне вечером стало известно, что под новые канадские санкции подпали 34 физлица из России, в том числе помощник президента РФ и бывший министр культуры Владимир Мединский, а также - телеканал "Звезда", о чем говорится в документе, опубликованном на сайте правительства Канады.

Оценки аналитиков

По оценкам аналитиков БКС Мир инвестиций, рынок акций РФ продолжает двигаться вверх, любые сигналы о снижении геополитического давления на экономику рассматриваются участниками рынка положительно. На американском рынке также появились основания для более устойчивого краткосрочного отскока, ведь ралли на "медвежьем" рынке уже в этом году случались, и возможно текущий момент не станет исключением.

По словам заместителя директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгия Ващенко, поводом для ралли рынка акций с начала недели стала новость о завершении частичной мобилизации в столице.

Во вторник позитивные новости продолжат двигать вверх котировки широкого спектра бумаг. Ориентир для индекса МосБиржи - 2000-2050 пунктов.

Руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что ближе к вечеру на рынке акций РФ может возобладать желание игроков зафиксировать прибыль по выросшим бумагам.

Накануне основной рывок вверх рынок совершил после появления информации о скором окончании частичной мобилизации в целом по стране и ее завершении в Москве. Новость позитивная, но не настолько, чтобы вызвать ралли на рынке акций.

Во вторник внешний фон остается позитивным, что поддерживает рынок акций РФ, но для продолжения подъема индексу МосБиржи нужна новостная подпитка в середине дня, полагает Антонов.

В США накануне индексы акций выросли на 1,9-3,4% во главе с Nasdaq после публикации квартальных отчетностей крупнейших банков Уолл-стрит, которые привели к росту их бумаг на 1-6%.

BofA в III квартале увеличил выручку на 7,5%, что оказалось лучше ожиданий аналитиков, а Bank of New York Mellon получил скорректированную прибыль в расчете на акцию выше ожиданий экспертов.

Следом за США во вторник растет фондовая Азия (японский Nikkei 225 вырос на 1,4%, южнокорейский Kospi - на 1,4%, шанхайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,4%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 1,6%).

Ситуация на нефтяном рынке

На нефтяном рынке на азиатской сессии во вторник цены также растут после умеренного снижения по итогам предыдущей сессии.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $92,21 за баррель (+0,6% и -0,01% в понедельник), ноябрьская цена WTI - $86,1 за баррель (+0,8% и -0,2% в понедельник).

Поддержку рынку оказывает ослабление доллара, который дешевеет к основным валютам во вторник на фоне усиления аппетита к риску, пишет CNBC. Между тем опасения по поводу потенциальной рецессии в мировой экономике ограничивают рост нефтяных котировок.

Понижательное давление на нефтяные цены продолжают оказывать тревоги относительно ужесточения денежно-кредитной политики многих крупных центробанков мира, направленного на сдерживание инфляции, пишет Trading Economics.

Между тем Китай, как ожидается, сохранит мягкую монетарную политику для поддержки экономики в условиях ограничений, связанных с COVID-19.

Участники рынка готовятся к сокращению добычи нефти ОПЕК+ - в начале октября картель принял решение о сокращении квот на нефтедобычу с ноября на 2 млн баррелей в сутки.