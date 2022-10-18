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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:27

Продажи парфюмерии в РФ в III кв. выросли на 15% к предыдущему кварталу

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Российский парфюмерный рынок в III квартале продемонстрировал рост к предыдущему кварталу, свидетельствуют данные системы маркировки: продажи парфюмерии в июле-сентябре выросли на 15%, до 18,8 млн единиц с 16,3 млн во II квартале.

В денежном выражении рынок увеличился до 26,4 млрд рублей с 22,7 млрд рублей в предыдущем квартале, говорится в сообщении ЦРПТ - оператора системы маркировки в РФ.

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Средняя цена на парфюмерную продукцию повысилась на 2% квартал к кварталу, до 1,41 тыс. рублей.

Производство парфюмерии в РФ также растет: в III квартале оно увеличилось на 4% по сравнению с показателем за II квартал, до 14,4 млн флаконов. Среди российских регионов лидерами по производству духов стали Московская область (6,7 млн флаконов), Москва (4,3 млн), Татарстан (1,3 млн), Северная Осетия (1,2 млн) и Удмуртия (0,6 млн).

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"В России вопреки ожиданиям и благодаря своевременным мерам правительства не фиксируется дефицита парфюмерной продукции, в магазинах представлены в ассортименте привычные россиянам бренды. Во многом это и заслуга отрасли, которая смогла оперативно адаптироваться к новым условиям, перестроить логистические цепочки и свои бизнес-процессы. Несмотря на то, что объемы продаж в III квартале немного превышают совокупные поступления товаров на российский рынок, импорт растет гораздо большими темпами - на 76% в сравнении со вторым кварталом", - отметил руководитель управления безакцизных товарных групп ЦРПТ Кирилл Волков, слова которого привидятся в сообщении).

Кроме этого, в России сформированы значительные запасы парфюмерной продукции, которая была ввезена в преддверии введения ограничений. При сохранении спроса на стандартном уровне текущих запасов хватит более чем на 15 месяцев, добавил он.

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