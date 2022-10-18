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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Johnson & Johnson увеличила квартальную прибыль на 22%

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - В III квартале 2022 года чистая прибыль Johnson & Johnson (J&J), крупнейшего в мире производителя товаров для здоровья, выросла на 22% в годовом исчислении, выручка увеличилась на 1,9%.

Доходы всех направлений бизнеса J&J в отчетном квартале превзошли прогнозы экспертов.

В июле-сентября чистая прибыль компании составила $4,46 млрд, или $1,68 в расчете на акцию, по сравнению с $3,67 млрд, или $1,37 на акцию, за аналогичный период 2021 года.

Прибыль без учета разовых факторов опустилась до $2,55 на акцию с $2,6 на акцию, но превысила средний прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, на уровне $2,48 на акцию.

Квартальная выручка J&J увеличилась на 1,9%, до $23,79 млрд при консенсус-прогнозе рынка в $23,36 млрд.

Продажи потребительских товаров медицинского назначения уменьшились в третьем квартале на 0,4%, до $3,8 млрд (прогноз экспертов - $3,72 млрд). В фармацевтическом подразделении зафиксирован рост выручки на 2,6%, до $13,21 млрд (прогноз экспертов - $12,89 млрд), в подразделении, выпускающем медицинские устройства, - повышение на 2,1%, до $6,78 млрд (прогноз экспертов - $6,71 млрд).

J&J сузила диапазон прогноза для прибыли без учета разовых факторов на 2022 год до $10,02-10,07 на акцию с ожидавшихся ранее $10-10,1 на акцию, а также ухудшила прогноз годовой выручки до $93-93,5 млрд с $93,3-94,3 млрд.

С начала 2022 года капитализация J&J сократилась на 2,6%.

Johnson & Johnson США
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