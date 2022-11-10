ВТБ отметил снижение телефонного мошенничества в октябре на 20% к сентябрю

Активность интернет-мошенников, наоборот, увеличилась в 2,5 раза

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - ВТБ в октябре 2022 года зафиксировал 520 тысяч случаев телефонного мошенничества в отношении розничных клиентов, это на 20% меньше, чем в сентябре, заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в преддверии форума "Финополис-2022".

Одновременно банк отмечает рост активности интернет-мошенников в 2,5 раза по сравнению с сентябрем. Усилилась их активность и в социальных сетях. С начала года ВТБ заблокировал 24 тысячи различных фишинговых сайтов, мошеннических ресурсов, мобильных приложений, что втрое больше, чем в 2021 году.

Всего с начала года банк зафиксировал более 6,8 млн атак финансовых мошенников на клиентов банка, что в три раза больше, чем за весь прошлый год.

"Несмотря на снижение активности телефонных мошенников с середины года, общее число атак на клиентов год к году покажет серьезный прирост. С начала 2022 года мы предотвратили 6,8 млн попыток злоумышленников, это в три раза больше, чем за 2021 год. Всего за январь-декабрь мы прогнозируем не менее 8-8,5 млн таких случаев", - отметил Печатников.

Эксперты банка ожидают, что в будущем мошенничество будет становиться все более гибридным - с одновременным использованием телефонного общения и фишинговых ресурсов. В основном, схема будет применяется при оформлении мошеннического кредита. Чтобы избежать оформления займов под влиянием злоумышленников, клиенты банка могут установить ограничения на операции. С октября такой возможностью воспользовалось около 1 млн человек.