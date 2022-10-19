Росстат сообщил о росте цен промпроизводителей в сентябре на 3,8% в годовом исчислении

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - В сентябре цены российских производителей промышленных товаров снизились на 0,8% к августу после снижения на 1% в августе, на 2,2% в июле, на 4,1% в июне 2022 года, на 6,9% в мае, роста на 6,3% в апреле (максимум с 1999 года, когда рост был на уровне 6,9%), на 5,9% в марте, на 3,9% в феврале, на 0,1% в январе, сообщил в среду Росстат.

Аналитики, опрошенные "Интерфаксом" в начале октября, предполагали снижение цен производителей в сентябре на 1,1%.

В годовом выражении рост цен промпроизводителей в сентябре составил 3,8% после также 3,8% в августе, 6,1% в июле, 11,3% в июне, 19,3% в мае, 31,5% в апреле, 26,7% в марте, 23,5% в феврале и 23,1% в январе.

Цены промпроизводителей в добыче полезных ископаемых в сентябре 2022 года снизились на 0,4% (в годовом сравнении - выросли на 0,7%). Значительное снижение цен отмечено на руды и концентраты прочих цветных металлов, не включенные в другие группировки - на 25,9%, антрацит - на 20,6%, концентраты никелевые - на 17,5%, уголь и антрацит обогащенные - на 14,0%.

Цены на янтарь увеличились на 84,8%, газ горючий природный сжиженный и регазифицированный - на 38,7%, руды свинцово-цинковые - на 17,9%, концентраты цинковые - на 10,9%.

Цены промпроизводителей в обрабатывающих производствах в сентябре 2022 года снизились на 1,1% (в годовом сравнении - рост на 4,7%).

В обрабатывающих производствах четвертый месяц подряд продолжается снижение цен на химические вещества и химические продукты. Более всего цены снизились на серу техническую газовую - на 95,4%, скипидар - на 41,8%, бензолы - на 31,8%, масла и прочие продукты высокотемпературной перегонки каменноугольной смолы и аналогичные продукты - на 31,3%, фенолы - на 27,7%, спирты жирные промышленные - на 27%.

В производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов снизились цены на прицепы и полуприцепы прочие, не включенные в другие группировки, а также автомобили-тягачи седельные для полуприцепов - на 4,7%, прицепы и полуприцепы тракторные - на 4%, автомобили легковые - на 2,8%. В то же время цены на троллейбусы выросли на 11,5%.

Одновременно выросли цены в производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки: на автопогрузчики с вилочным захватом - на 18%, части оборудования для добычи полезных ископаемых подземным и открытым способами и строительства - на 15,3%.

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха цены производителей выросли в сентябре 2022 года на 0,6% (в годовом сравнении - на 5%).