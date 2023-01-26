Blackstone сократила квартальную чистую прибыль в 2,5 раза

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В IV квартале 2022 года Blackstone Group Inc., крупнейшая в мире управляющая компания в сфере альтернативных инвестиций, зафиксировала резкое падение чистой прибыли и выручки, тогда как активы под управлением компании выросли и достигли рекордного значения.

В октябре-декабре чистая прибыль компании упала в 2,5 раза и составила $557,9 млн, или $0,75 на акцию, по сравнению с $1,4 млрд, или $1,92 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Прибыль, распределяемая между акционерами (distributable earnings), в октябре-декабре понизилась до $1,07 c $5,17 на акцию. В то же время показатель превзошел ожидания аналитиков, в среднем прогнозировавших прибыль на уровне $0,95 на акцию, согласно FactSet.

Выручка в четвертом квартале упала до $1,7 млрд с $5,76 млрд, комиссионный доход сократился на 42%, до $1,065 млрд.

Объем активов под управлением Blackstone на конец четвертого квартала составил рекордные $974,7 млрд, за год повысившись на 11%. Целью компании является увеличение этого показателя до $1 трлн к 2026 году.

По итогам четвертого квартала компания выплатит дивиденды в размере $0,91 на акцию. Дивиденды будут выплачены 13 февраля, реестр акционеров закрывается 6 февраля.

Стоимость акций Blackstone на торгах в четверг растет на 4,2%. За 12 месяцев капитализация компании сократилась на 22,2%, до $106,6 млрд.