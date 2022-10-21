Инфляция в Японии в сентябре осталась на максимуме за восемь лет

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Японии в сентябре увеличились на 3% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Аналогичные темпы повышения были зафиксированы в августе. Они являются максимальными с сентября 2014 года, при этом подъем цен был отмечен по итогам тринадцатого месяца подряд.

Потребительские цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) в прошлом месяце увеличились на 3% в годовом выражении после подъема на 2,8% в августе. Показатель превысил 2%-й целевой ориентир центробанка шестой месяц подряд. При этом темпы роста были самыми высокими с сентября 2014 года.

Аналитики в среднем также прогнозировали повышение на 3%, сообщает Trading Economics.

Продукты питания в Японии подорожали на 4,2%, топливо, электро- и водоснабжение - на 14,9%, в том числе электричество - на 21,5%. Стоимость транспортных и телекоммуникационных услуг повысилась на 0,6%.

Потребительские цены в Японии в сентябре выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем - так же, как и в августе.