Запущено первое в России производство 5D-принтеров

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Волгоградское ООО "Стереотек" запустило с господдержкой первое отечественное производство 5D-принтеров, сообщила пресс-служба администрации Волгоградской области.

На запуск производства мощностью до тысячи изделий в год компания потратила 100 млн рублей. Средства были предоставлены ей в виде грантов.

Сейчас на предприятии работают четыре производственные линии. Принтеры благодаря усовершенствованной технологии 5DTech способны напечатать любые промышленные детали для авиации, автомобилестроения, протезирования, строительства, отметили в пресс-службе.

ООО "Стереотек" зарегистрировано в Волгограде в 2016 году. Предприятие занимается научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук. Выручка компании в 2021 году составила 7,5 млн рублей (рост в 2,7 раза относительно 2020 года), чистая прибыль - 2,8 млн рублей (рост в 7 раз).