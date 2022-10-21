ВТБ намерен активно участвовать в консолидации банковского сектора

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - ВТБ, обладающий богатым опытом M&A, и в будущем намерен активно участвовать в консолидации банковского сектора, заявил на конференции "Менеджмент будущего 2022" замруководителя департамента стратегии и корпоративного развития - вице-президент банка Александр Воронов.

"Активное участие в консолидации банковского сектора. Время любого кризиса - это время сильных, когда сильные банки, сильные игроки могут укреплять свои позиции за счет консолидации с другими игроками на рынке. У нас лучшие аналитики в компетенции по покупке и интеграции других банков", - сказал он.

В числе других стратегических приоритетов ВТБ в условиях геополитических вызовов он указал сохранение полной продуктовой линейки для операций в рублях и повышение доли рублевых операций, поддержку спроса на кредитные ресурсы (в том числе через активное участие в госпрограммах), финансирование сопровождения новых инвестпроектов, активизацию работы в валютах дружественных стран.

В планах банка, который одним из первых попал в санкционные списки США и ЕС и был отключен от SWIFT, также обеспечить собственный технологический суверенитет и активно участвовать в повышении суверенитета банковской отрасли в целом.

"Это некоторые гипотезы о том, как правильно реагировать на такие вызовы. Это пока не оформленные инициативы, которые лягут в стратегию, а некоторые направления", - заявил Воронов.

ВТБ в этом году планирует одну сделку M&A - приобретение у Банка России акций банка "Открытие". Регулятор намерен продать "Открытие" по рыночной цене, сейчас идет обсуждение варианта продажи. Оценка банка должна была завершиться в середине октября, а сама сделка может состояться до конца 2022 года, говорила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Кроме того, в периметр группы ВТБ войдет крымский банк РНКБ (его акции планируется внести в капитал ВТБ).

В отличие от Сбербанка, ВТБ исторически активно использовал M&A в своей экспансии, как через процедуры оздоровления других игроков, так и через рыночные приобретения.