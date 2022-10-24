Глава Qantas прогнозирует полтора года дефицита запчастей в авиаотрасли

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Проблемы с цепочками поставок в авиационной отрасли сохранятся в ближайшей перспективе, что представляет собой вызов для авиакомпаний на фоне роста спроса на полеты после снятия антиковидных ограничений, считает СЕО крупнейшего австралийского авиаперевозчика Qantas Airways Ltd. Алан Джойс.

По его словам, для нормализации цепей поставок потребуется еще 18 месяцев.

"Это настоящая проблема для всей отрасли, - сказал он на мероприятии Американской торговой палаты в Австралии. - Это означает, что у нас существенные трудности с запасными частями".

Перебои в цепочках поставок после пандемии коронавируса усложняют процесс замены компонентов самолетов, что в некоторых случаях приводит к задержкам и отменам рейсов и снятию лайнеров с эксплуатации.

Так, Jetstar, бюджетной "дочке" Qantas, в определенный момент пришлось прекратить полеты сразу шести из 11 широкофюзеляжных самолетов, что привело к проблемам с составлением расписания полетов. В числе проблем Джойс назвал увеличение срока замены деталей и проблемы с поиском специфических запчастей.

Qantas ранее в октябре сообщила, что зарезервировала 200 млн австралийских долларов ($127,6 млн) на восстановление операций и решение проблем с цепочками поставок.

С начала 2022 года капитализация Qantas увеличилась на 16,4%.