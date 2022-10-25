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Комитет по бюджету Госдумы предупредил о рисках повышения НДПИ для ряда сырьевых отраслей

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Планируемое с 2023 года повышение налоговой нагрузки для компаний по добыче угля, газа, нефти и производителей СПГ может негативно сказаться на инвестиционной активности компаний, есть риски неполучения компаниями сверхдоходов, данная мера может также привести к сокращению налоговых доходов регионов, следует из проекта заключения комитета по бюджету и налогам Госдумы на трехлетний федеральный бюджет.

В заключении напоминается, что вместе с бюджетным пакетом был внесен законопроект (№201629-8), который предполагает увеличение минимальной планки экспортной цены на слябы, дающей право на применение нулевой ставки акциза на сталь жидкую; установление ставки налога на прибыль в размере 32% для организаций, которые осуществляют производство СПГ (сейчас 20%); увеличение НДПИ при добыче природного газа, нефти и угля.

"Признавая необходимость обеспечения справедливого распределения потенциальных сверхдоходов в ряде отраслей, комитет считает необходимым обратить внимание на то, что повышение налоговой нагрузки в соответствующих отраслях может негативно сказаться на инвестиционной активности хозяйствующих субъектов", - говорится в заключении.

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Кроме того, комитет в своем заключении приводит выводы РАНХиГС и ИЭП им. Е.Т.Гайдара, согласно которым запланированный рост налогообложения в нефтяной, газовой и угольной отраслях в 2023 - 2025 гг. может столкнуться с рядом потенциальных проблем, например, в связи с отложенным эффектом от введенных санкций против России в 2023 г. существуют риски неполучения компаниями сверхдоходов, которые правительство РФ планирует изъять путем повышения НДПИ.

Также, комитет отмечает, что реализация большинства указанных мер может привести к сокращению налоговых доходов бюджетов субъектов РФ.

"Учитывая разную финансовую обеспеченность регионов, комитет рекомендует правительству РФ проработать вопрос об оказании регионам в случае необходимости поддержки в связи с возможными выпадающими доходами, возникающими у них вследствие реализации предлагаемых мер", - говорится в документе.

Комитет обращает внимание на то, что в условиях дефицитного бюджета крайне важным становится вопрос эффективности предоставляемых налоговых льгот. Рекомендует принять решения о целесообразности пролонгации ранее принятых решений. Речь, в частности, идет об НДС в размере 10% на услуги по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа; освобождении от НДС ввозимых и продаваемых в РФ племенного скота, птиц и рыб; ставки налога на прибыль в размере 0% для туристических организаций на Дальнем Востоке; платы за пользование курортной инфраструктурой (курортный сбор), период взимания которой заканчивается 31 декабря 2022 г., при этом доходы от взимания курортного сбора отражены в проекте федерального бюджета на 2023 г.

Ранее сообщалось, что Госдума планирует рассмотреть в первом чтении проект федерального бюджета на 2023-2025 гг. 26 октября, при этом основной налоговый законопроект был принят в первом чтении на прошлой неделе, второе чтение намечено на 8 ноября.

Госдума
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