Michelin увеличил квартальную выручку на 21%, лучше ожиданий

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Французская Compagnie Generale des Etablissements Michelin, один из ведущих мировых производителей автомобильных шин, увеличила выручку в третьем квартале 2022 года на 21%, показатель превзошел ожидания аналитиков.

Выручка Michelin в июле-сентябре выросла до 7,44 млрд евро с 6 млрд евро годом ранее, превысив средний прогноз аналитиков, опрошенных компанией, на уровне 7,16 млрд евро. Повышение выручки компания объяснила прежде всего ростом цен на продукцию.

Компания подтвердила прогноз на весь 2022 год, по которому операционная прибыль от основных видов деятельности без учета курсовых разниц составит более 3,2 млрд евро. В тоже время Michelin ухудшила прогноз в отношении свободного денежного потока и теперь ожидает, что показатель составит 700 млн евро против ранее ожидавшихся более 1,2 млрд евро.

Ухудшение прогноза связано с повсеместным ростом инфляции, сохраняющимися операционными трудностями и неопределенностью в отношении дальнейшего спроса, отмечается в сообщении компании.

С начала 2022 года стоимость акций Michelin упала на 29,2%, рыночная капитализация компании составляет 17,7 млрд евро.