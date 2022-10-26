Mercedes-Benz удвоил квартальную чистую прибыль

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В III квартале 2022 года германский автопроизводитель Mercedes-Benz Group AG увеличил чистую прибыль более чем вдвое, выручку - на 19% благодаря повышению спроса и цен.

Чистая прибыль компании в июле-сентябре составила 3,923 млрд евро против 1,868 млрд евро годом ранее.

Скорректированная прибыль до налоговых и процентных выплат (EBIT) взлетела на 72% и достигла 5,34 млрд евро.

Выручка поднялась до 37,716 млрд евро с 31,647 млрд евро годом ранее. Рентабельность повысилась до 14,5% по сравнению с 8,8%.

Выручка подразделения Mercedes-Benz Cars, специализирующегося на выпуске легковых автомобилей, в отчетном квартале выросла на 26% - до 28,21 млрд евро. Доходы Mercedes-Benz Vans, выпускающего малотоннажные грузовики, увеличилась на 22% и достигли 4,31 млрд евро. Между тем выручка подразделения Daimler Mobility, отвечающего за услуги по обеспечению мобильности, составила 6,6 млрд евро, сократившись на 4% относительно июля-сентября 2021 года.

Реализация легковых автомобилей в третьем квартале выросла на 38% - до 530 414 штук, производство - на 34%, до 534 307 машин. Продажи легких грузовиков увеличились на 18% и достигли 103 978 штук, их выпуск повысился на 31% - до 108 875 штук.

Mercedes-Benz повысила некоторые целевые показатели на 2022 год. Теперь ожидается, что выручка и EBIT будут значительно превышать показатели прошлого года, говорится в отчетности.

Прогноз рентабельности подразделения Mercedes-Benz Cars был повышен до 13-15% с 12-14%. Планируется, что объем продаж легковых автомобилей в этом году будет незначительно выше, чем в 2021 году, в то время как выручка возрастет существенно.

В этот же день компания официально объявила об уходе из России и продаже долей в местных дочерних компаниях, включая автозавод в Подмосковье, дилерскому холдингу "Автодом".

С начала 2022 года капитализация Mercedes-Benz уменьшилась на 13,8% (до 62,5 млрд евро), в то время как фондовый индекс DAX опустился на 17,3%.