Daimler Truck нарастил квартальную прибыль в 2,6 раза

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В III квартале 2022 года германский производитель грузовиков Daimler Truck Holding AG увеличил чистую прибыль в 2,6 раза благодаря повышению цен и продаж.

Чистая прибыль компании в отчетный период составила 1,273 млрд евро против 491 млн евро годом ранее. Результат превзошел консенсус-прогноз аналитиков в 1,081 млрд евро, предоставленный самой компанией.

Скорректированная EBIT североамериканского подразделения подскочила в 2,1 раза - до 738 млн евро, Mercedes-Benz - в 4,2 раза, до 474 млн евро. При этом азиатское подразделение зафиксировало снижение на 63% - до 43 млн евро.

Прибыль в сфере производства автобусов взлетела до 23 млн евро с 6 млн евро годом ранее.

Daimler Truck теперь планирует получить по итогам всего 2022 года выручку в диапазоне 50-52 млрд евро по сравнению с ранее ожидавшимися 48-50 млрд евро. Также прогнозируется небольшое увеличение EBIT, в то время как ранее предполагалось, что прибыль останется примерно на прошлогоднем уровне.

С начала 2022 года капитализация Daimler Truck упала на 17%, что практически совпадает со снижением фондового индекса DAX.