Финляндия и Эстония согласовали размещение плавучего терминала СПГ в порту Инкоо

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Министр экономики и инфраструктуры Эстонии Рийна Сиккут и министр экономики Финляндии Мика Линтиля посетили эстонский порт Палдиски и приняли принципиальное решение о размещении плавучего терминала сжиженного природного газа (СПГ) в финском порту Инкоо, сообщила пресс-служба эстонского министерства.

Сиккут через пресс-службу отметила, что строительство инфраструктуры для обслуживания терминалов СПГ в Инкоо и Палдиски идет по графику.

"После долгих обсуждений и в результате проведенных анализов можно заключить, что доставка арендованного Gasgrid Finland плавучего терминала в Финляндию является разумной в изменившейся обстановке в сфере безопасности", - добавила она.

Стороны также договорились, что терминал должен будет на равных условиях обеспечивать газом Эстонию и Финляндию.

Линтиля также через пресс-службу отметил, что потребители обеих стран извлекут выгоду, независимо от местонахождения плавучего терминала. Стороны готовы для снижения рисков надежности снабжения предстоящей зимой ввести дополнительные правила, направленные на обеспечение равных поставок газа потребителям Эстонии и Финляндии.

Плавучий терминал СПГ прибудет в Финляндию и приступит к работе в конце года. Газ в Эстонию будет доставляться по газопроводу Balticconnector.

Договор об аренде судна Exemplar, регазификационная способность которого составляет 35 ТВт.ч в год, заключил на 10 лет финский администратор сети Gasgrid Finland.

Ранее сообщалось, что строительство инфраструктуры по проекту терминала сжиженного природного газа в порту Палдиски будет завершено к концу октября. СПГ-терминал в Палдиски будет состоять из трех элементов: портовой инфраструктуры, соединения газопровода Elering с Balticconnector (трубопровод, соединяющий газотранспортные системы Эстонии и Финляндии) и судна.

Аналогичная инфраструктура будет построена в Инкоо к декабрю. Оба терминала будут включены в единую систему. При этом терминал в Палдиски может стать лишь резервным, поскольку СПГ-судно большую часть времени будет находиться в Финляндии, так как потребление газа там гораздо больше.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас ранее заявила, что Эстония намерена полностью отказаться от российского газа в конце текущего года.