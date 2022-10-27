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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Huawei увеличила выручку в третьем квартале на 6,5%

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Китайский производитель телекоммуникационного оборудования Huawei Technologies Co увеличил выручку по итогам второго квартала подряд, что говорит о постепенной стабилизации его бизнеса, серьезно пострадавшего в результате введенных США санкций.

Выручка Huawei в третьем квартале 2022 года выросла на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 144,2 млрд юаней ($20 млрд), следует из неаудированного финансового отчета компании, оказавшегося в распоряжении The Wall Street Journal.

Huawei фиксировала снижение выручки с третьего квартала 2020 года до первого квартала 2022 года включительно.

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В компании отметили, что доходы ее основного подразделения, занимающегося выпуском телекоммуникационного оборудования, выросли, в то время как снижение продаж потребительских устройств замедлилось.

Американские санкции, закрывшие Huawei доступ к высокотехнологичным полупроводниковым компонентам, сильно ударили по ее операциям в сфере выпуска смартфонов и других гаджетов, которые были ее крупнейшим источником выручки. Подразделение, занимающееся производством телекоммуникационного оборудования, также пострадало, но в меньшей степени, отмечает WSJ.

Компания, стремясь справиться с последствиями санкций, начала активнее развивать другие направления бизнеса, в том числе облачные сервисы и сегмент производства компонентов для сферы автономного вождения.

Кроме того, Huawei инвестирует в развитие производства чипов в Китае через свое подразделение Hubble Technology Investment Co.

За три квартала 2022 года выручка Huawei снизилась на 2,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года, поскольку в первом квартале она упала на 13,9%.

Huawei является частной компанией и публикует не все финансовые показатели.

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