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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

ЕЦБ спрогнозировал дальнейшее ослабление экономической активности

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Экономическая активность в еврозоне, вероятно, существенно замедлилась в третьем квартале 2022 года, и Европейский центральный банк ждет дальнейшего ее ослабления в течение 2022 года и в начале 2023 года, заявила председатель ЕЦБ Кристин Лагард на пресс-конференции после заседания по ставке.

Она отметила, что ценовое давление в еврозоне усиливается на фоне снижения курса евро. Ослабление экономики может привести к "некоторому" росту безработицы, сказала Лагард.

По оценке главы ЕЦБ, вероятность рецессии в экономике возросла. При этом она отметила сохранение устойчивости рынка труда в третьем квартале и то, что уровень безработицы остается на исторически низком уровне.

Комментируя решения ЕЦБ, Лагард отметила, что регулятор не завершил процесс нормализации денежно-кредитной политики и ему может потребоваться несколько заседаний для того, чтобы процентные ставки достигли целевых значений.

"Наша денежно-кредитная политика направлена на ослабление поддержки спроса и ограничение риска устойчивого повышательного сдвига инфляционных ожиданий", - сказала Лагард.

Лагард вновь повторила, что темпы повышения ставок будут определяться от заседания к заседанию в зависимости от поступающих статданных.

Евро дешевеет в паре с долларом США после публикации итогов заседания ЕЦБ и на фоне комментариев Лагард. Пара евро/доллар по данным на 16:41 по Москве торгуется на уровне $1,0017 против $1,0086 на закрытие предыдущей сессии.

ЕЦБ 27 октября вновь повысил все три ключевые процентные ставки на 75 базисных пунктов. Базовая процентная ставка по кредитам была повышена до 2%, ставка по депозитам - до 1,5%, ставка по маржинальным кредитам - до 2,25%. Регулятор выпустил заявление, в котором пообещал продолжить повышение и регулярно пересматривать денежно-кредитную политику с учетом обновляющейся информации и меняющегося инфляционного прогноза.

ЕЦБ Кристин Лагард еврозона
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