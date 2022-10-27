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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Биткойновый майнер Core Scientific предупредил о возможном банкротстве

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Криптовалютная компания Core Scientific Inc, один из крупнейших в мире биткойновых майнеров, предупредила, что может остаться без денежных ресурсов к концу текущего года и объявить о банкротстве.

Негативное влияние на операционные показатели и ликвидность компании оказало устойчивое снижение стоимости биткойна, рост цен на электроэнергию, усилившаяся конкуренция на рынке, а также судебный спор с криптовалютной платформой Celsius Network, говорится в заявлении Core Scientific, направленном Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Celsius Network, инициировавшая банкротство ранее в этом году в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США, отказалась погашать долги перед Core Scientific, что серьезно ухудшило финансовое положение компании.

Core Scientific намерена пропустить платеж по долгу, который ей предстоит сделать в ближайшие дни, и привлекла Weil, Gotshal & Manges LLP и PJT Partners в качестве юридических и финансовых консультантов.

По данным на 27 октября, компания владела 24 биткойнами и денежными средствами на сумму $26,6 млн. Для сравнения: в сентябре ее резервы составляли 1,051 тыс. биткойнов и $29,5 млн.

Акции Core Scientific теряют в цене 73% на торгах в четверг. Их стоимость в этом году упала более чем на 97%.

Core Scientific биткойн
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