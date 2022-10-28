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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:23

Еще один банк Киргизии приостановил обслуживание российских карт "Мир"

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Киргизский инвестиционно-кредитный банк приостановил обслуживание карт "Мир", говорится в сообщении на сайте банка.

"Уведомляем, что с 27 октября 2022 года банк временно приостанавливает обслуживание карт платежной системы "Мир"", - сообщил банк, не уточняя причины такого решения.

ЭкономикаВ Киргизии 10 из 23 банков перестали обслуживать карты "Мир"В Киргизии 10 из 23 банков перестали обслуживать карты "Мир"Читать подробнее

Банковская система Киргизии работает с картами "Мир" с 2019 года. Всего в стране 23 коммерческих банка. В настоящее время продолжают принимать карты банки "Толубай", Кыргызкоммерцбанк, Капитал банк, "Бай-Тушум", Оптимабанк, Керемет банк, РКС банк.

Нацбанк республики ранее заявлял, что власти страны уделяют большое внимание развитию безналичного денежного обращения, однако банки самостоятельно решают, сотрудничать или нет с той или иной платежной системой.

OFAC 15 сентября предупредило, что неамериканские банки, заключая соглашения с российской Национальной системой платежных карт (НСПК, оператор карт "Мир"), рискуют стать участниками действий по обходу санкций США, расширяя территорию использования системы "Мир" за пределами России.

На начало сентября карты "Мир" принимали в 11 странах: Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.

НСПК была создана российскими властями в 2014 году после введения против России ряда санкций. НСПК объявила о начале эмиссии первых карт "Мир" в декабре 2015 года.

Киргизский инвестиционно-кредитный банк основан в 2001 году. Акционерами банка являются Киргизия (10%) и международные финансовые институты (90%), включая DEG, ЕБРР и IFC.

Киргизия
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