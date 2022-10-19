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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

В Киргизии еще один банк перестал обслуживать карты "Мир"

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Банк Азии стал четвертым киргизским банком, который официально перестал обслуживать карты российской платежной системы "Мир".

"Информируем вас о том, что с 19 октября 2022 года приостановлено обслуживание карт "Мир" в банкоматах и POS терминалах банка. Приносим свои извинения за предоставленные неудобства и благодарим за понимание", - сообщила пресс-служба Банка Азии.

С 17 октября карты "Мир" перестали обслуживать банки "Компаньон", Бакай банк и Доскредобанк.

Пользователи социальных сетей также сообщают о приостановке приема карт "Мир" в Демирбанке, Кыргызкоммерцбанке и банке "Кыргызстан". Пока сами банки официально не подтверждают эту информацию, но обещают дать комментарии позднее.

Банковская система Киргизии работает с картами "Мир" с 2019 года. Всего в стране 23 коммерческих банка.

Нацбанк республики ранее заявлял, что власти страны уделяют большое внимание развитию безналичного денежного обращения, однако банки самостоятельно решают, сотрудничать или нет с той или иной платежной системой.

15 сентября OFAC Минфина США предупредило, что неамериканские банки, заключая соглашения с российской НСПК (оператор карт "Мир"), рискуют стать участниками действий по обходу санкций США, расширяя территорию использования системы "Мир" за пределами России.

По данным с сайта НСПК на начало сентября, карты "Мир" принимались в 11 странах: Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. Возможность приема карт также прорабатывалась с Ираном, Кубой, Египтом и Венесуэлой.

Киргизия НСПК Бакай банк Доскредобанк Мир Банк Азии НСПК Компаньон
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