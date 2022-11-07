Еще два банка Киргизии приостановили обслуживание российских карт "Мир"

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Банки "Бай-Тушум" и "Оптима" приостановили обслуживание карт "Мир", говорится в сообщениях на сайтах банков.

"С 1 ноября 2022 года ОАО "Оптима банк" приняло решение приостановить обслуживание платежных карт "Мир". Банк приостановил операции в POS-терминалах и банкоматах в эквайринговой сети банка и входящие денежные переводы от платежной системы", - говорится в сообщении финансово-кредитного учреждения.

Аналогичное решение принял банк "Бай Тушум", также с 1 ноября.

Банковская система Киргизии работает с картами "Мир" с 2019 года.

Всего в стране 23 коммерческих банка. Продолжают принимать карты "Мир" банки "Толубай", "Евразийский сберегательный", Кыргызкоммерцбанк, "Капитал", "Керемет", РСК и ЭкоИсламикБанк.

Нацбанк республики ранее заявлял, что власти страны уделяют большое внимание развитию безналичного денежного обращения, однако банки самостоятельно решают, сотрудничать или нет с той или иной платежной системой.

OFAC (подразделение Минфина США, занимающееся вопросами санкций) 15 сентября предупредило, что неамериканские банки, заключая соглашения с российской НСПК (оператор карт "Мир"), рискуют стать участниками действий по обходу санкций США, расширяя территорию использования системы "Мир" за пределами России.