Universal Music увеличила выручку на 23,7% в III квартале

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Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Universal Music Group NV (UMG), крупнейшая звукозаписывающая компания мира, увеличила выручку в третьем квартале 2022 года на 23,7% на фоне продолжающегося роста доходов от подписок и стриминга, который, однако, замедлился по сравнению с предыдущим кварталом.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее выручка в июле-сентябре выросла до 2,66 млрд евро по сравнению с 2,15 млрд евро за аналогичный период годом ранее.

Основная доля выручки компании пришлась на бизнес звукозаписи, доходы в котором увеличились на 20,4% (на 10,1% без учета колебания валютных курсов), до 2,06 млрд евро. При этом выручка от подписок увеличилась на 20,1% (на 8,7%), до 991 млн евро.

Доходы от стриминга выросли на 18,3% (на 5,2%), до 362 млн евро, однако темпы роста существенно замедлились по сравнению со вторым кварталом, когда доходы подскочили на 16% без учета колебания валютных курсов.

Выручка от скачиваний и другие цифровые доходы подскочила в 1,7 раза (в 1,6 раза без учета колебания валютных курсов), до 137 млн евро. Доходы от лицензий увеличились на 40,4% (на 30,2%), до 406 млн евро.

Между тем выручка от физических продаж, включая продажи CD, сократилась на 5,7% (на 9,6%), до 264 млн евро.

Скорректированная прибыль без учета процентных и налоговых выплат, износа и амортизации (EBITDA) - ключевой показатель прибыльности для компании - увеличилась на 20%, до 553 млн евро по сравнению с 461 млн евро за аналогичный квартал годом ранее.

Аналитики, опрошенные Visible Alpha, в среднем прогнозировали выручку компании на уровне 2,54 млрд евро, EBITDA - на уровне 527 млн евро.

Universal Music является крупнейшей в мире звукозаписывающей компанией, с которой работают такие звезды, как Леди Гага, Тейлор Свифт и Билли Айлиш. Она также владеет правами на музыкальные композиции Queen, The Beatles, а также Боба Дилана.

Акции Universal Music Group на торгах в Амстердаме в пятницу дешевеют на 5,4%.