Квартальная прибыль Colgate-Palmolive снизилась на 3% из-за укрепления доллара

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В III квартале 2022 года американский производитель потребительских товаров Colgate-Palmolive Co. зафиксировал снижение чистой прибыли на 3% из-за роста операционных расходов, а также укрепления доллара США.

Чистая прибыль компании в июле-сентябре составила $618 млн против $634 млн годом ранее. Прибыль в расчете на акцию уменьшилась до $0,74 с $0,75 годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов также составила $0,74 на акцию, превысив консенсус-прогноз экспертов, опрошенных FactSet, в $0,73 на акцию.

Негативное влияние курсовых разниц на чистую прибыль Colgate-Palmolive в третьем квартале составило $0,05 на акцию.

"Существенное увеличение стоимости сырья и упаковочных материалов, а также логистических расходов, продолжилось в минувшем квартале, - говорится в сообщении компании. - Негативные последствия колебаний валютных курсов усилились".

Квартальная выручка Colgate-Palmolive увеличилась менее чем на 1% - до $4,455 млрд с $4,414 млрд годом ранее. Аналитики в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $4,472 млрд. Органический рост продаж составил 7%.

В прошедшем квартале компания повысила цены на свою продукцию на 11,5%.

Colgate-Palmolive по-прежнему прогнозирует увеличение выручки в 2022 году на 1-4%. При этом, она улучшила прогноз органического роста продаж до 6-7% с 5,7%.

Прибыль в расчете на акцию без учета разовых факторов в этом году, вероятно, снизится на 7-8% из-за негативных последствий укрепления доллара, отмечают в компании.

С начала 2022 года капитализация Colgate-Palmolive сократилась на 14%.

Colgate-Palmolive выпускает продукцию для ухода за телом и полостью рта, бытовую химию и корма для животных. Компания присутствует более чем в 200 странах и регионах мира.