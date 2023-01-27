Colgate-Palmolive в IV квартале резко снизила чистую прибыль из-за списаний

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Американский производитель потребительских товаров Colgate-Palmolive Co резко сократил чистую прибыль в четвертом квартале 2022 года, при этом скорректированный показатель превысил ожидания экспертов, как и рост выручки.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила $5 млн, или 1 цент в расчете на акцию, по сравнению со $148 млн, или 18 центами на акцию, полученными за аналогичный период годом ранее.

Столь резкое падение прибыли руководство Colgate объяснило единовременным списанием в размере $620 млн, связанным с брендом по уходу за кожей Filorga.

Скорректированная прибыль составила 77 центов на акцию при среднем прогнозе аналитиков, опрошенных FactSet, на уровне 76 центов.

Квартальная выручка увеличилась на 5%, до $4,63 млрд. Органический рост выручки составил 8,5%. Аналитики оценивали выручку в $4,59 млрд.

В Северной Америке продажи компании увеличились в минувшем квартале на 4%, в Латинской Америке - на 12%, в Европе - на 1%. В Азиатско-Тихоокеанском регионе продажи сократились на 4%, в Африке и Евразии - выросли на 9%.

Выручка подразделения Hill's, производящего корма для животных, подскочила на 20%. На это подразделение приходится 23% совокупной выручки компании.

По итогам 2022 года чистая прибыль Colgate-Palmolive составила $1,785 млрд против $2,166 млрд годом ранее. Выручка выросла на 3% - до $17,97 млрд.

Компания прогнозирует в 2023 году повышение выручки на 2-5% и ожидает, что прибыль в расчете на акцию повысится на 1-6% (low to mid single digits).

Котировки акций Colgate-Palmolive в ходе предварительных торгов в пятницу снижаются на 1,25%. За последние двенадцать месяцев рыночная стоимость компании поднялась на 6% и составляет сейчас $68,6 млрд.

Colgate-Palmolive выпускает продукцию для ухода за телом и полостью рта, бытовую химию и корма для животных. Компания присутствует более чем в 200 странах и регионах мира. Компания выпускает широкий спектр продукции: средства по уходу за полостью рта (зубные пасты и зубные щетки Colgate, ополаскиватель для полости рта Plax), средства по уходу за телом (гели для душа, пена для ванны, мыло и шампуни Palmolive, дезодоранты Lady Speed Stick и Mennen Speed Stick, средства для бритья Mennen), корм для домашних животных Hill's.