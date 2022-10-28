Чистая прибыль "Норникеля" по РСБУ за девять месяцев снизилась на 8%

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В январе-сентябре 2022 года чистая прибыль "Норникеля" по РСБУ составила 303,9 млрд рублей, что на 8% ниже, чем годом ранее, следует из раскрытия компании.

Выручка компании увеличилась на 1,5% в годовом измерении, до 610,9 млрд рублей.

Прибыль от продаж упала на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составила 220,9 млрд рублей.

На снижение прибыли от продаж повлиял резкий рост себестоимости (на 30% г/г, до 338 млрд рублей) и управленческих расходов (на 39%, до 44,3 млрд рублей).

Валовая прибыль упала на 20%, составив 272,9 млрд рублей.

Отчетность "Норникеля" по РСБУ является неконсолидированной и отражает показатели только Заполярного филиала компании (без Кольской ГМК).