Ветрогенерация в Европе резко упала в воскресенье

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Ветрогенерация в Европе демонстрирует сильнейшую волатильность. Выработка электроэнергии за счет ветра в Европе резко упала в воскресенье. К примеру, в Швеции в воскресенье ветряки обеспечили менее 1% потребности в электроэнергии, при том, что в субботу было 65%. В Польше их вклад упал до 4% с 18% днем ранее.

Прогноз погоды в понедельник обещал невысокую скорость ветра, что также сократит возможности возобновляемой энергетики.

Заявка на транзит российского газа через территорию Украины - на уровне предыдущих дней и месяцев.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" принял от "Газпрома" заявку на транзит на понедельник в объеме 42,4 млн куб. м, сообщает украинская компания. Показатель в воскресенье был таким же. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки.

Российский концерн считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

После исключительно теплой погоды в конце октября с самого начала ноября температурный трек в регионе возвращается в зону среднемноголетних значений.

В конце октября из-за аномального тепла спотовая цена газа в Европе падала до минимальных значений с апреля 2021 года. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах снижался до $272 за тысячу кубометров, однако контракт с поставкой в понедельник стоит уже $356. Фьючерс на ноябрь вырос до $1128.

Европейские терминалы СПГ, по данным Gas Infrastructure Europe, в октябре работают с производительностью около 60%. При этом половину месяца производительность была ниже 60% (опускалась даже ниже 52%). В сентябре и августе показатель использования регазификационных мощностей был на уровне 59%.

Выработка ветроэнергетических установок в Европе в воскресенье неожиданно упала до 12% от всего энергобаланса (и это при том, что в выходные общий спрос на энергию и так снижается). За первые шесть дней прошлой недели вклад ветряков был 19%, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope.

Газопровод "Северный поток" полностью остановлен из-за ряда санкционных проблем с обслуживанием оборудования. Кроме того, в конце сентября взорваны две нитки первого "Северного потока" и одна "Северного потока 2" вблизи датского острова Борнхольм.

Запасы газа в Европе

Европа продолжает закачку газа в подземные хранилища. В конце августа средний уровень резервов в ПХГ региона достиг минимального целевого значения в 80%. После этого было заметно значительное сокращение темпов закачки.

Сейчас запасы выросли до 94,34%, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe. Прирост за последние отчетные сутки (29 октября) составил 0,22 процентного пункта. В абсолютном значении в ПХГ накоплено более 100 млрд куб. м активного газа.

На данный момент превысили целевой 80-процентный уровень хранилища Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Чехии, Хорватии, Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии и Испании.

Безнадежно отстает Латвия. Запасы газа в Инчукалнском ПХГ самые низкие в ЕС - 57%. Это ПХГ отвечает за резервное газоснабжение сразу четырех стран: трех государств Балтии и Финляндии.

Запасы в США

Темп закачки газа в хранилища в США за очередную отчетную неделю резко упал - более чем в два раза. Закачка падает третью неделю подряд. За последнюю отчетную неделю (по данным на 21 октября) было закачано менее 1,5 млрд куб. м (минимальный показатель за последние десять недель), тогда как в предыдущие пять недель было в среднем 3,2 млрд куб. м (от 2,9 до 3,7 млрд куб. м).

Американские газовики наращивали темпы закачки в период межсезонья благодаря завершению периода работы кондиционеров и остановке на плановый ремонт (до 18 октября) завода СПГ Cove Point. Однако далее свободного газа для восполнения резервов будет все меньше - из-за роста экспорта и потребления внутри страны.

Текущий уровень запасов составляет менее 71%, что существенно уступает показателям ПХГ Европы и России - свыше 90%.

Сейчас объёмы газа в ПХГ США на 9,2% превосходят минимальный уровень для тех же дат последних пяти лет, свидетельствуют данные управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Отставание от нормы (среднего уровня за те же даты последних пяти лет) составляет 5,5%.

Аналитики Rystad Energy отдельно выражают беспокойство ситуацией в восточном регионе США, включая Пенсильванию, Западную Вирджинию и Огайо. Лето было исключительно теплым, и закачка была меньше, чем в предыдущие годы. Региону придется увеличить импорт дорогого СПГ для баланса рынка.