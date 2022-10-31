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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

ВВП еврозоны в III квартале вырос на 2,1% год-к-году

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - В III квартале 2022 года экономика 19 стран еврозоны выросла на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, показали предварительные данные Статистического управления Европейского союза.

В годовом выражении объем ВВП еврозоны увеличился на 2,1%.

Динамика обоих показателей совпала с ожиданиями аналитиков, отмечает Trading Economics.

Во втором квартале экономика еврозоны выросла на 0,8% относительно предыдущего квартала и на 4,3% в годовом выражении.

ВВП Германии в июле-сентябре увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом, Франции - на 0,2%, Италии - на 0,5%, Испании - на 0,2%.

Экономика Евросоюза в третьем квартале увеличилась на 0,2% относительно апреля-июня и на 2,4% в годовом выражении.

Вторая оценка динамики ВВП еврозоны и ЕС за второй квартал будет обнародована 15 ноября.

еврозона Eurostat Евросоюз Германия
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