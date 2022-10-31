ВВП Гонконга в III квартале неожиданно упал на 4,5%

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - В III квартале 2022 года ВВП Гонконга неожиданно упал на 4,5% в годовом измерении, сообщило статистическое управление. Аналитики ожидали роста экономики региона на 0,7%, сообщает Trading Economics.

Во втором квартале ВВП Гонконга снизился на 1,3%, в первом квартале - на 3,9%.

Сокращение в июле-сентябре было обусловлено, в первую очередь, ухудшением внешнеторгового баланса из-за снижения спроса на зарубежных рынках. Экспорт товаров рухнул на 15,5%, услуг - на 3,5%.

"Ухудшение внешней среды и продолжающиеся сбои в трансграничных наземных грузопотоках нанесли серьезный удар по экспорту Гонконга, - говорится в заявлении статуправления. - Ужесточение финансовых условий, вызванное агрессивным повышением процентных ставок крупными центральными банками, сильно сказалось на внутреннем спросе".

Потребительские расходы в минувшем квартале не изменились, в то время как госзатраты выросли на 4,3%.

ВВП Гонконга в третьем квартале относительно предыдущих трех месяцев уменьшился на 2,6%. Эксперты прогнозировали рост на 2%.

Во втором квартале данный показатель увеличился на 1%, в первом квартале - снизился на 2,9%.