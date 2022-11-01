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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:06

Президент JOGMEC сообщил о сомнениях Токио в перспективах снабжения газом с 2023 года

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Власти Японии на фоне глобального энергетического кризиса обеспокоены перспективами импорта газа с 2023 года, заявил на конференции Adipec президент национальной корпорации по нефти, газу и металлам JOGMEC Тэцухиро Хосоно. Его слова приводит Bloomberg.

"В то время как Япония может пережить эту зиму с текущим снабжением газом, благодаря снижению потребления и значительным поставкам сжиженного природного газа, следующий год - это совсем другая история, - отметил он. - Японию очень тревожит баланс между спросом и предложением на газ, который трудно предсказать".

По словам Хосоно, на ситуацию могут повлиять действия России и возможное восстановление спроса Китая на сжиженный природный газ.

Bloomberg отмечает, что 1 ноября власти Японии обратились с призывом к домохозяйствам и коммерческим структурам сберегать электричество как можно больше в этот зимний сезон.

JOGMEC Япония Тэцухиро Хосоно Китай
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