Еврокомиссар по энергетике обсудила в Киеве поддержку энергетического сектора Украины

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Член Еврокомиссии (ЕК) по энергетике Кадри Симсон посетила 1 ноября Киев, чтобы обсудить с украинскими властями поддержку пострадавшего энергетического сектора страны, сообщается во вторник в коммюнике ЕК.

Еврокомиссар обсуждала с президентом Владимиром Зеленским, министром энергетики Германом Галущенко и международными партнерами "немедленную конкретную поддержку" энергетической инфраструктуры, которой в последние недели и месяцы нанесен ущерб более чем в 30%, говорится в документе.

В нем также отмечается, что ЕС вместе с государствами-членами и частными компаниями поставил Украине аварийное энергетическое оборудование на миллионы евро, 25,5 млн евро было выделено для покрытия самых неотложных потребностей через Фонд энергетической поддержки Украины, который ЕК создала совместно с Европейским энергетическим сообществом, но требуется повышение уровня помощи сектору.

Специальная кампания по мобилизации дальнейшей его поддержки со стороны частного сектора будет запущена в ближайшие дни совместно Еврокомиссией, министерством энергетики Украины и Европейским энергетическим сообществом.

В Брюсселе поясняют, что визит Симсон состоялся в преддверии зимнего сезона и менее чем через неделю после того, как Европейская комиссия и председательство G7 призвали к международному "плану Маршалла для Украины" с целью восстановления страны.