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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Упрощенный порядок сделок с имуществом покинувших РФ ритейлеров могут продлить на 2023 г.

Упрощенный порядок сделок с имуществом покинувших РФ ритейлеров могут продлить на 2023 г.
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по собственности рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который продлевает на 2023 год норму, по которой для отечественных торговых сетей снимается ограничение по доле рынка в 25% при покупке или аренде торговых сетей, владельцами которых являются иностранные собственники, покинувшие Россию.

Документ (№212659-8) в октябре внесло в парламент правительство РФ.

Ранее ритейлер, доля которого в границах субъекта превышает 25% (речь идет об объемах всех реализованных продовольственных товаров в денежном выражении), не мог покупать или арендовать дополнительные торговые площади. В июне текущего года Госдума приняла закон, который с 15 июня до 31 декабря 2022 г. снимал действующее ограничение в 25% к сделкам по приобретению или аренде по любым основаниям (в том числе в результате приобретения голосующих акций в уставном капитале хозяйственного общества) дополнительной площади торговых объектов, если другой стороной такой сделки является юридическое лицо, соответствующее одновременно следующим условиям:

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1) юридическое лицо подконтрольно иностранному юридическому лицу на дату совершения сделки;

2) юридическое лицо является хозяйствующим субъектом, осуществляющим розничную торговлю продовольственными товарами посредством организации торговой сети, которая прекратила осуществление торговой деятельности на территории РФ или заявила о прекращении такой деятельности;

3) основания для признания юридического лица подконтрольным иностранному юридическому лицу возникли ранее 15 июня 2022 г.

Комитет в своем заключении отмечает, что риски приостановления деятельности торговых сетей, подконтрольных иностранным юридическим лицам, до настоящего времени не утратили своей актуальности. "Представляется оправданным сохранение в законодательстве РФ механизма компенсационного реагирования на возможные негативные последствия путем предоставления отечественными торговыми сетям возможности приобретения активов (торговых площадей, оборудования, транспортных средств, квалифицированных кадров, логистической инфраструктуры, сетей поставщиков и т.д.) уходящих с российского розничного рынка компаний", - говорится в отзыве.

Законопроект включен для рассмотрения в первом чтении на пленарном заседании Госдумы в ноябре.

Госдума
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