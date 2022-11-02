В Думе доработали схему взаимодействия при кредитных каникулах для мобилизованных бизнесменов

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку на заседании в среду утвердил поправки, которые уточняют порядок информационного взаимодействия банков, мобилизованных заемщиков-бизнесменов, Федеральной налоговой службы и Минобороны.

Поправки внесены главой комитета Анатолием Аксаковым.

Согласно действующему законодательству, с 20 октября мобилизованный заемщик из числа МСП или мобилизованный заемщик - единственный участник ООО могут претендовать на кредитные каникулы, в том числе и на ипотечные. Заемщик вправе приложить документы, подтверждающие факт мобилизации участника общества. В случае, если заемщик не представил указанные документы, кредитор (но после предоставления льготного периода) вправе потребовать представления таких документов, а заемщик обязан представить их не позднее окончания льготного периода.

С 23 ноября вступает в силу норма, по которой если мобилизованный бизнесмен не представил документы, то банк имеет право запросить у ФНС информацию о факте мобилизации, которую налоговики получают от Минобороны в рамках системы электронного взаимодействия. Одобренные комитетом поправки уточняют формулировку, из которой ясно, что банки имеют право запрашивать ФНС о мобилизованных заемщиках-бизнесменах сразу после его обращения за предоставлением каникул, а не дожидаясь окончания льготного периода, как это можно было понять из первоначальной формулировки.

Документ планируется рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании 8 ноября.