ЦБ РФ значительно повысил прогноз роста наличных денег в обращении

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ повысил прогноз роста наличных денег в обращении по итогам 2022 года до 1,4-1,6 трлн рублей, следует из обновленного проекта основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики.

В предыдущей версии проекта основных направлений, опубликованной в конце сентября, ЦБ прогнозировал рост объема наличных денег в обращении в 2022 году на 0,5-0,7 трлн рублей. Это, как отмечал регулятор, в целом соответствовало обычной годовой динамике.

"В конце сентября - первой половине октября спрос на наличные деньги заметно возрос. До конца года ожидается его постепенная нормализация. Однако в целом годовой отток наличных денег из банков прогнозируется выше обычной сезонной динамики", - отмечает Банк России.

Регулятор ранее сообщил, что средства физлиц в российских банках в сентябре сократились почти на 0,5 трлн рублей (-1,4%). Отток пришелся на вторую половину месяца, когда увеличилось количество уехавших из страны людей, которые брали с собой наличные деньги, отмечал ЦБ.

Объем наличных денег в обращении в 2021 году вырос на 0,7 трлн рублей, или на 4,9%, до 14,1 трлн рублей с 13,4 трлн рублей по итогам 2020 года.

Банк России также немного повысил оценку структурного профицита ликвидности банковского сектора РФ на конец 2022 года - до 3,3-3,9 трлн рублей с 3,2-3,8 трлн рублей.