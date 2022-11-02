Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

ЦБ РФ значительно повысил прогноз роста наличных денег в обращении

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ повысил прогноз роста наличных денег в обращении по итогам 2022 года до 1,4-1,6 трлн рублей, следует из обновленного проекта основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики.

В предыдущей версии проекта основных направлений, опубликованной в конце сентября, ЦБ прогнозировал рост объема наличных денег в обращении в 2022 году на 0,5-0,7 трлн рублей. Это, как отмечал регулятор, в целом соответствовало обычной годовой динамике.

ЭкономикаЦБ РФ пока не видит возможности увеличить лимит по вывозу валюты с $10 тыс.Читать подробнее

"В конце сентября - первой половине октября спрос на наличные деньги заметно возрос. До конца года ожидается его постепенная нормализация. Однако в целом годовой отток наличных денег из банков прогнозируется выше обычной сезонной динамики", - отмечает Банк России.

Регулятор ранее сообщил, что средства физлиц в российских банках в сентябре сократились почти на 0,5 трлн рублей (-1,4%). Отток пришелся на вторую половину месяца, когда увеличилось количество уехавших из страны людей, которые брали с собой наличные деньги, отмечал ЦБ.

Объем наличных денег в обращении в 2021 году вырос на 0,7 трлн рублей, или на 4,9%, до 14,1 трлн рублей с 13,4 трлн рублей по итогам 2020 года.

Банк России также немного повысил оценку структурного профицита ликвидности банковского сектора РФ на конец 2022 года - до 3,3-3,9 трлн рублей с 3,2-3,8 трлн рублей.

ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ФРС ожидаемо подняла ставку до 3,75-4%

Спад ВВП России в сентябре углубился до 5% с 4% в августе

Спад ВВП России в сентябре углубился до 5% с 4% в августе

Падение розничной торговли РФ в сентябре ускорилось до 9,8% год к году

Продажи легковых машин в РФ в октябре упали в годовом выражении на 63%

Moody's изменило прогноз для банков шести стран Европы на "негативный" со "стабильного"

Moody's изменило прогноз для банков шести стран Европы на "негативный" со "стабильного"

Переходящий вымпел: холдинг VEON дерусифицируется. Обобщение

Думе предложили дать пострадавшим от ЧС право на каникулы по кредитам

Думе предложили дать пострадавшим от ЧС право на каникулы по кредитам

Российский ритейл пережил худший квартал по динамике сопоставимых продаж

Российский ритейл пережил худший квартал по динамике сопоставимых продаж

Упрощенный порядок сделок с имуществом покинувших РФ ритейлеров могут продлить на 2023 г.

Упрощенный порядок сделок с имуществом покинувших РФ ритейлеров могут продлить на 2023 г.

Нефтегазовая Ithaca Energy готовит второе крупнейшее IPO года в Лондоне

Нефтегазовая Ithaca Energy готовит второе крупнейшее IPO года в Лондоне
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });