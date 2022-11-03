Спотовая цена газа в ЕС подскочила в два раза на фоне запоздалого похолодания

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Завершение периода запоздалого аномального тепла в Европе нормализовало ситуацию на рынке. Цена газа на споте всего за один день торгов подскочила в два раза, выросли котировки фьючерсных контрактов по всему миру.

Заявка на транзит российского газа через территорию Украины - на уровне предыдущих дней и месяцев.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" принял от "Газпрома" заявку на транзит на четверг в объеме 42,4 млн куб. м, сообщила украинская компания. Показатель в среду был таким же. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки.

Российский концерн считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Запоздалое, но неминуемое сезонное понижение температуры восстановило цену на газ на европейском рынке.

Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах в среду закрылся на уровне $496 за тысячу кубометров - это в два раза больше, чем днем ранее ($225). Декабрьский фьючерс на TTF вырос до $1381, а февральский - до $1453.

Вслед за европейскими выросли и цены в Азии. Самый дорогой зимний - февральский - фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) стоит сейчас $1142.

Выработка электроэнергии за счет ветроустановок в Европе за первые три дня новой недели составляет 21% по сравнению с 18% в среднем за прошлую неделю, сообщает ассоциация WindEurope.

Европейские терминалы СПГ, по данным Gas Infrastructure Europe, в первый день ноября работали с производительностью 59% по сравнению с 60% в среднем за октябрь.

Газопровод "Северный поток" полностью остановлен из-за ряда санкционных проблем с обслуживанием оборудования. Кроме того, в конце сентября взорваны две нитки первого "Северного потока" и одна "Северного потока 2" вблизи датского острова Борнхольм.

Запасы газа в Европе

Европа пока еще продолжает закачку газа в подземные хранилища. Судя по температурному треку, со дня на день может быть переход к нетто-отбору.

Сейчас запасы выросли до 94,95%, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe. Прирост за последние отчетные сутки (1 ноября) составил 0,18 процентного пункта. В абсолютном значении в ПХГ накоплено более 102 млрд куб. м активного газа.

На данный момент превысили целевой 80-процентный уровень хранилища Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Чехии, Хорватии, Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии и Испании.

При этом в "Газпроме" предупреждают, что "нагрузка на ПХГ Европы будет выше, чем в предыдущие годы, в связи с изменившимися логистикой и источниками газоснабжения европейского рынка".

Безнадежно отстает Латвия. Запасы газа в Инчукалнском ПХГ самые низкие в ЕС - 57%. Это ПХГ отвечает за резервное газоснабжение сразу четырех стран: трех государств Балтии и Финляндии.

Запасы в США

Темп закачки газа в хранилища в США за очередную отчетную неделю резко упал - более чем в два раза. Закачка падает третью неделю подряд. За последнюю отчетную неделю (по данным на 21 октября) было закачано менее 1,5 млрд куб. м (минимальный показатель за последние десять недель), тогда как в предыдущие пять недель было в среднем 3,2 млрд куб. м (от 2,9 до 3,7 млрд куб. м).

Американские газовики наращивали темпы закачки в период межсезонья благодаря завершению периода работы кондиционеров и остановке на плановый ремонт завода СПГ Cove Point. Однако далее свободного газа для восполнения резервов будет все меньше - из-за роста экспорта и потребления внутри страны.

Текущий уровень запасов составляет менее 71%, что существенно уступает показателям ПХГ Европы и России.

Сейчас объемы газа в ПХГ США на 9,2% превосходят минимальный уровень для тех же дат последних пяти лет, свидетельствуют данные управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Отставание от нормы (среднего уровня за те же даты последних пяти лет) составляет 5,5%.

Аналитики Rystad Energy отдельно выражают беспокойство ситуацией в восточном регионе США, включая Пенсильванию, Западную Вирджинию и Огайо. Лето было исключительно теплым, и закачка была меньше, чем в предыдущие годы. Региону придется увеличить импорт дорогого СПГ для баланса рынка.