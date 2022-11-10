Прогнозируемое похолодание в Европе восстановило цену на газ

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Синоптики прогнозируют в Европе резкое изменение температурного трека в течение ближайшей недели. Если в октябре и начале ноября погода была намного выше среднемноголетних значений, то с середины следующей недели синоптики ожидают похолодание ниже нормы. Похолодание повышает цену на газ на рынке.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" сообщил, что принял от "Газпрома" заявку на транзит на четверг в объеме 42,4 млн куб. м, как и в среду. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки.

"Газпром" считает, что нет оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Запоздалое, но неминуемое сезонное понижение температуры восстановило цену на газ на европейском рынке. Контракт с поставкой "на день вперед" (на четверг) на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $905 за тысячу кубометров - это более чем в четыре раза больше, чем в середине прошлой недели ($225).

Декабрьский фьючерс на индекс TTF - $1145.

Выработка электроэнергии за счет ветроустановок в Европе за первые два дня текущей недели составляет 23% по сравнению с 18% за прошлую и позапрошлую недели, сообщает ассоциация WindEurope.

Газопровод "Северный поток" полностью остановлен.

Запасы газа в Европе

Европа вот-вот начнет чистый отбор сформированных к зиме запасов газа. Текущее состояние резервов уже нельзя назвать закачкой в прямом смысле этого слова (прирост за последние будние дни составляет десятые доли процентного пункта).

Начало сезона отбора в этом году будет самым поздним за историю наблюдений GIE (с 2011 года). Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2013 году (резервы начали уменьшаться 4 ноября).

Уровень запасов сейчас составляет 95,36% - это более 102 млрд куб. м активного газа. Прирост за последние отчетные сутки (8 ноября) составил 0,02 процентных пункта. При этом чистый отбор за газовые сутки 8 ноября показали Франция, Италия и Польша.

В "Газпроме" предупреждают, что "нагрузка на ПХГ Европы будет выше, чем в предыдущие годы в связи с изменившимися логистикой и источниками газоснабжения европейского рынка".

В ответ на понижение температуры увеличили объем регазификации европейские терминалы по приему СПГ. С начала ноября коэффициент использования их мощностей составляет 64% при том, что в среднем за октябрь было 60%.

Запасы в США

США резко увеличили темп закачки газа в хранилища. За неделю, завершившуюся 28 октября, было аккумулировано 3 млрд куб. м газа, что в два раза выше, чем за предыдущую неделю и в целом снова соответствует средним темпам закачки этой осени.

Тем не менее, текущий уровень запасов составляет менее 73%, что существенно уступает показателям ПХГ Европы и России.

Сейчас объемы газа в ПХГ США на 11% превосходят минимальный уровень для тех же дат последних пяти лет, свидетельствуют данные управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Отставание от нормы (среднего уровня за те же даты последних пяти лет) сократилось до 4%.