Денежная база в РФ снизилась с 21 по 28 октября на 55,5 млрд рублей

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 28 октября составил 15 614,5 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 21 октября денежная база в России равнялась 15 670 млрд рублей. Таким образом, за неделю она снизилась на 0,35%, или на 55,5 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.