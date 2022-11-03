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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Денежная база в РФ снизилась с 21 по 28 октября на 55,5 млрд рублей

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 28 октября составил 15 614,5 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 21 октября денежная база в России равнялась 15 670 млрд рублей. Таким образом, за неделю она снизилась на 0,35%, или на 55,5 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.

ЦБ РФ
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