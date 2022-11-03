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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:59

Биржевой оператор ICE получил убыток из-за инвестиций в криптокомпанию Bakkt

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Биржевой оператор Intercontinental Exchange (ICE) зафиксировал чистый убыток в третьем квартале 2022 года в размере $191 млн, или 34 цента в расчете на акцию, против чистой прибыли в $633 млн, или $1,12 на акцию, годом ранее.

ICE связала получение убытка с потерями по инвестициям в платформу для торговли криптовалютами Bakkt. Та вышла на публичный рынок через слияние со SPAC около года назад. С тех пор акции компании потеряли порядка 94%. Intercontinental Exchange на момент размещения Bakkt принадлежала 68%-ная доля участия.

Intercontinental Exchange на прошлой неделе сообщила, что сократила балансовую стоимость активов в Bakkt до $400 млн по состоянию на 30 сентября с $1,5 млрд на 30 июня.

Прибыль без учета единовременных факторов составила $1,31 на акцию, превзойдя консенсус-прогноз аналитиков на уровне $1,27 на акцию.

Выручка биржевого оператора повысилась на 4,8% - до $2,39 млрд. Аналитики ожидали, что показатель составит $1,8 млрд, пишет Investing.com.

Выручка в сегменте бирж увеличилась на 10,5% - до $1,58 млрд. Доход от информационных услуг и бизнеса в сфере бумаг с фиксированной доходностью повысился на 12%, до $534 млн. В сегменте технологических услуг в ипотечном секторе выручка упала на 25% - до $276 млн.

Котировки акций компании снижаются на 0,1% в ходе предварительных торгов в четверг. С начала года ее капитализация упала на 32,3% - до $52,5 млрд.

ICE Intercontinental Exchange Bakkt
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