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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:48

Несколько партий СПГ перенаправили в Азию из-за загруженности хранилищ в Европе

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Несколько партий сжиженного природного газа были перенаправлены из Атлантического океана в Тихоокеанский бассейн в преддверии сезона пикового спроса в странах Северо-Восточной Азии, несмотря на высокую стоимость фрахта, сообщает S&P Global Commodity Insights со ссылкой на источники.

Участники рынка связывают эту ситуацию как с возросшим потреблением СПГ в Азии, так и с высоким уровнем загруженности европейских хранилищ. Кроме того, они отмечают неопределенность в отношении объемов спроса в странах Атлантического бассейна, учитывая теплую погоду и "задержку" зимы, а также обсуждаемое в Европе введение потолка цен на газ.

"Некоторые игроки перенаправляют партии СПГ из Атлантики в Японию, Южную Корею, Тайвань и Китай", - сообщил S&P Global сингапурский трейдер.

Другой источник отметил, что отдельные поставщики СПГ "предпочитают быстрее освободить танкер для следующей загрузки, чем ждать разгрузки в терминалах Атлантического бассейна".

Некоторые компании, по словам второго источника, перенаправляют грузы в Азию, стремясь закрыть физические позиции до конца текущего года.

S&P Global Commodity Insights Азия Европа Атлантика Тихий океан
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