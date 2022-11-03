Финтех-стартап Stripe сократит 14% штата сотрудников

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Финтех-стартап Stripe Inc., оператор платформы для онлайн-платежей, объявил о намерении сократить порядка 1 тысячи сотрудников, признав, что слишком оптимистично оценивал свои перспективы, пишет Financial Times.

Главный исполнительный директор компании Патрик Коллисон отметил в обращении к сотрудникам, что численность персонала Stripe является чрезмерной для "нынешнего мира". По его словам, компания планирует сократить 14% штата, готовясь "к более скудным временам".

Stripe, основанная в 2010 году, стала самой дорогой частной компанией Кремниевой долины в прошлом году, получив оценку в $95 млрд в рамках проведенного инвестраунда.

В 2021 году она запустила партнерство со шведским сервисом Klarna, специализирующимся на онлайн-платежах в рассрочку. Число новых клиентов Stripe в третьем квартале 2022 года выросло на 75% по сравнению с тем же периодом годом ранее.

Компания, однако, допустила "две ошибки, имеющие серьезные последствия", заявил Коллисон.

"Мы слишком оптимистично оценивали краткосрочные перспективы роста интернет-экономики в 2022 и 2023 годах. и при этом недооценили как вероятность общего спада, так и его возможный масштаб", - отметил глава Stripe.

По его словам, сокращения в наибольшей степени коснутся команды набора персонала. Увольняемые сотрудники получат бонус за 2022 год и выходное пособие в размере их зарплаты за 14 недель.