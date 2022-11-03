Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:35

Финтех-стартап Stripe сократит 14% штата сотрудников

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Финтех-стартап Stripe Inc., оператор платформы для онлайн-платежей, объявил о намерении сократить порядка 1 тысячи сотрудников, признав, что слишком оптимистично оценивал свои перспективы, пишет Financial Times.

Главный исполнительный директор компании Патрик Коллисон отметил в обращении к сотрудникам, что численность персонала Stripe является чрезмерной для "нынешнего мира". По его словам, компания планирует сократить 14% штата, готовясь "к более скудным временам".

Stripe, основанная в 2010 году, стала самой дорогой частной компанией Кремниевой долины в прошлом году, получив оценку в $95 млрд в рамках проведенного инвестраунда.

В 2021 году она запустила партнерство со шведским сервисом Klarna, специализирующимся на онлайн-платежах в рассрочку. Число новых клиентов Stripe в третьем квартале 2022 года выросло на 75% по сравнению с тем же периодом годом ранее.

Компания, однако, допустила "две ошибки, имеющие серьезные последствия", заявил Коллисон.

"Мы слишком оптимистично оценивали краткосрочные перспективы роста интернет-экономики в 2022 и 2023 годах. и при этом недооценили как вероятность общего спада, так и его возможный масштаб", - отметил глава Stripe.

По его словам, сокращения в наибольшей степени коснутся команды набора персонала. Увольняемые сотрудники получат бонус за 2022 год и выходное пособие в размере их зарплаты за 14 недель.

Stripe США Патрик Коллисон Кремниевая долина Klarna
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Правительство утвердило правила перевозки углеводородов и угля по Севморпути

Фабрику проектного финансирования ВЭБа "модернизируют" за счет фондов с банками

Минсельхоз предложил субсидировать инвестпроекты по переработке пищевых лесных ресурсов.

Тариф на проезд в плацкарте проиндексируют на 8,1% с 1 января

ФАС предложила индексировать грузовые ж/д тарифы с января на 8%

Глава Минэкономразвития потребовал усилить роль государства в инвестиционной сфере

Infiniti уйдет из России вслед за своей материнской компанией Nissan

Infiniti уйдет из России вслед за своей материнской компанией Nissan

Дмитрий Конов перестал быть миноритарным акционером "СИБУРа"

Дмитрий Конов перестал быть миноритарным акционером "СИБУРа"

Золото резко подешевело после подъема ставки Федрезервом

Золото резко подешевело после подъема ставки Федрезервом

А1 не смогла перенести тяжбу с Credit Suisse в Россию, ссылаясь на санкции

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });